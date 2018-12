Gilets jaunes en Belgique: une centaine traversent Charleroi pendant que des barrages filtrants ont lieu à Mons et à la frontière

Un seul gilet jaune se trouvait encore samedi matin à hauteur du rond-point donnant accès au zoning de Courcelles... pour la simple et bonne raison que la plupart des autres ont rejoint le cortège qui manifeste à Charleroi. Partis à 14h de la place du Manège, plus de 100 gilets jaunes ont démarré 30 minutes plus tard en direction du centre-ville, sont passé au travers du centre commercial Rive Gauche et arrivaient au rond-point du Marsupilami vers 15h45.





Une quarantaine de manifestants aux Grands Prés à Mons



Selon la presse locale, des actions ont également été menées samedi sur le site commercial des Grands Prés à Mons. Plusieurs barrages filtrants ont aussi été mis en place à Jemappes (Mons), sur le rond-point conduisant vers le site du complexe Imagix. D'après la police fédérale, à la mi-journée, une quarantaine de manifestants en gilet jaune perturbaient la circulation au centre commercial des Grands Prés.





Encore des barrages filtrants à la frontière



A la frontière entre la Belgique et la France à Honnelles, en direction de Bavay, des manifestants gilets jaunes ont filtré la circulation, malgré l'arrêté pris par les autorités belges et françaises interdisant tout rassemblement de plus de cinq personnes à hauteur des postes-frontières en Hainaut. Le gouverneur du Hainaut, Tommy Leclercq, devrait réunir les instances samedi en fin de journée, a indiqué la province de Hainaut.