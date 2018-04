La moitié de l'offre de vacances d'été a déjà été réservée: le Belge retraverse enfin la Méditerranée

Les tour-opérateurs ont déjà vendu 50% des voyages disponibles et leur premier enseignement, c'est que les Belges retournent enfin cette année en masse dans les pays musulmans, désertés par les touristes après les attentats.

Au top des réservations, l'indétrônable Espagne, suivie de la Grèce. Mais derrière ces deux classiques du tourisme de masse, on voit revenir des pays délaissés ces dernières années. Respectivement 3ème, 4ème et 5ème du classement, on retrouve la Turquie, la Tunisie et l'Égypte. Ces destinations "ont souffert ces deux dernières années à cause de la situation géopolitique", analyse Nathalie Meert, porte-parole de Neckermann et Thomas Cook. Mais cette année, si on y ajoute le Maroc, elles représentent 39% de toutes les réservations.



Pourquoi déjà réserver ? Après les plus prévoyants en décembre et janvier, place maintenant à ceux "qui commencent à craindre que leur hôtel favori pourrait être complet", explique Piet Demeyer, porte-parole de Tui.



Cette année, ce sont les départs en juillet qui sont les plus prisés et le all inclusive. L'avion est choisi pour 7 voyages sur 10 et le Belge a prévu un budget moyen de 1000€ pour ses vacances.