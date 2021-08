La moitié des 18-44 ans ont reçu une première dose à Bruxelles

(Belga) La vaccination des jeunes Bruxellois progresse lentement mais sûrement: 50% des 18-44 ans ont reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus et 41% sont totalement vaccinés, selon les chiffres de la Commission communautaire commune (Cocom) diffusés vendredi. Le taux de vaccination général en Région bruxelloise atteint 62% en première dose et 56% en deuxième dose.

Le défi en Région bruxelloise est la vaccination des plus jeunes, qui présentent les plus hauts taux de contamination au virus, avait indiqué mardi la responsable du service d'inspection de l'hygiène de la Cocom, Inge Neven. Actuellement, tous les Bruxellois âgés de 12 ans et plus ont la possibilité de se faire vacciner, soit sur rendez-vous - via la plateforme Bru-Vax ou en appelant le 02/214.19.19 -, soit sans rendez-vous en se rendant dans un des centres de vaccination. (Belga)