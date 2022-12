La neige et le verglas sont là: ces astuces imparables pour éviter les accidents

L'hiver est bien là et avec lui, les premières gelées et chutes de neige. Alors avec ce climat rigoureux, voici quelques conseils à adopter pour prendre soin de votre véhicule.

Premier réflexe à avoir : dégivrer totalement le pare-brise. Cela permet d’avoir une visibilité totale et d’éviter une amende de 174 euros.

Vérifier l’état technique du véhicule est également vivement conseillé. Certains éléments, comme la batterie ou le système d’allumage, sont sensibles au froid.

Les pneus hiver sont aussi d’une grande aide, même s’il ne faut pas leur faire confiance à 100%. "Quand l’hiver est là et qu’il y a de la neige, il ne faut pas surestimer le pneu d’hiver. Il va faire une partie du travail, mais ça reste du caoutchouc donc il ne va pas empêcher le véhicule de glisser (sur la neige, ndlr)", avertit Tiago Rodriguez, le manager d’un magasin d’accessoires et services pour voitures.

Pour votre conduite hivernale, quatre conseils primordiaux sont à adopter : changer votre style de conduite et prendre en compte l’augmentation de la distance de freinage. Éviter les manœuvres brusques qui peuvent vous faire déraper. Ne pas utiliser le régulateur de vitesse qui peut ne pas détecter un changement d’adhérence. Enfin, redoubler de vigilance notamment sur les ponts. Ces derniers sont plus froids que les routes et sont donc plus susceptibles de cacher des plaques de glaces.