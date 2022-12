Après avoir célébré le nouvel an, certains fêtards n'hésitent pas a prendre le volant après avoir consommé de l'alcool. C'est ce qui explique que la nuit du 31 au 1er janvier est la plus dangeuse de l'année.

Le soir du réveillon de nouvel an, nombreux sont ceux qui sont tentés de reprendre le volant après avoir consommé de l'alcool. Le soir du 31 est, d'ailleurs, la nuit la plus dangereuse de l’année. L'institut VIAS compte 63 accidents en moyenne, dont 22 sont causés par l'alcool, contre 7 le soir de Noël.

Et plus la nuit avance, plus les risques augmentent, met en garde Benoît Godart, porte-parole de VIAS. "On voit que le nombre d'accidents, impliquants un conducteur sous l'influence de l'alcool, commence à augmenter à partir de 1h du matin. Ils culminent entre 6 et 7h, où 60% des conducteurs impliqués dans un accident sont sous l'influence de l'alcool", indique-t-il.

La loi est claire : il est interdit de conduire à partir d’un demi-gramme d’alcool par litre de sang. À ce stade, le risque d’accidents est multiplié par deux, au minimum. Vous risquez soit 3h, soit 6h de retrait de permis, en plus d'une amende de minimum 179 euros.

Si vous êtes contrôlés, quel résultat le test va-t-il afficher ? Cela dépend de plusieurs facteurs, comme votre poids. Par exemple : pour deux bières, une personne de 75kg pourrait être contrôlée négative, tandis qu'une personne de 60kg sera positive. Pour éviter tout problème, mieux vaut trouver des alternatives, comme dormir sur place.

Par ailleurs, le temps devrait être à la pluie cette nuit-là. Dans tous les cas, il faudra redoubler de vigilance.