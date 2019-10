La nuit prochaine, on passe à l'heure d'hiver: pourquoi n'est-ce pas la dernière fois?

N’oubliez pas de changer vos montres et horloges: nous changeons d'heure la nuite prochaine. Nous passons effectivement à l'heure d'hiver: à 3 heures du matin, il sera 2 heures. Cela veut donc dire qu’on gagne une heure de sommeil.

Ce changement d’heure doit bientôt disparaître. L'Europe a voté sa suppression. Mais il ne s'agit pas du dernier changement d'heure. Il faudra attendre au moins 2 ans avant qu'il soit abandonné.

Pourquoi cela prend-il autant de temps ? Car il faut faire encore un choix, entre conserver l'heure d’été ou l'heure d’hiver. C'est aux Etats de trancher, et chacun doit décider. La population européenne a été consultée sur la question: c’est l’heure d'été qui est préférée par les citoyens.

Cela voudrait dire qu’il fera jour plus tard le soir en hiver, mais le soleil se lèvera alors aussi plus tardivement. Soit pas avant 9h30 du matin fin décembre. Ceci-dit, ce choix n’a pas encore été décidé par la Belgique. Notre pays qui devrait privilégier une solution commune avec les Pays-Bas et le Luxembourg.