La pénurie de carburants se résorbe... sauf à Charleroi: "Les tensions étant encore bien présentes, les chauffeurs préfèrent attendre"

Après une semaine marquée par des violences et des débordements en marge des actions des gilets jaunes, c'est un lundi de retour au calme. La pénurie de carburants en stations-service est sérieusement réduite par rapport à vendredi soir, à l'exception du grand Charleroi et du centre.



Nous avons contacté Olivier Neyrinck, porte-parole de la fédération des négociants en carburants (Brafco). "Le réapprovisionnement des stations-service en Wallonie a pu correctement se dérouler ce week-end. Le retard de 260 stations-service qu'on avait encore vendredi soir a été sérieusement réduit de près de la moitié. Le problème se situe encore au niveau du grand Charleroi, où les tensions étant encore bien présentes avec les gilets jaunes, les chauffeurs préfèrent attendre que la situation se calme avant d'aller réapprovisionner ces stations-service-là".



Rappelons que la commune de Charleroi a été la cible de bandes de casseurs ces derniers jours. De nombreux commerces, y compris des stations-service, ont été vandalisés et fortement endommagés.



Le dépôt de Wierde, bloqué par l'action des gilets jaunes depuis dix jours, a été complètement libéré, précise la Brafco. Le bassin pétrolier liégeois est ouvert depuis 06h00 lundi matin "sans entrave particulière pour le chargement de produits" tandis que la situation à Feluy "reste encore un peu problématique de par la présence de gilets jaunes aux abords du dépôt pétrolier". Pour des raisons de sécurité logistique, la société Total a décidé de ne plus donner d'informations sur les sites bloqués, a pour sa part noté le porte-parole de la compagnie, Pascal de Crem.