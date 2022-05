La pergola séduit de plus en plus de Belges: "Le soir, vous recevez des amis et vous êtes toujours à l'extérieur. C'est magnifique!", s'exclame Robert

Afin de profiter plus longuement de son jardin et de sa terrasse, des Belges investissent dans une pergola. Il y en a pour tous les budgets, avec plus ou moins de technologies intégrées. Cela permet en quelque sorte de créer une pièce de vie supplémentaire.

Depuis plusieurs années, Robert rêvait de s'offrit une pergola. Les fortes chaleurs l’ont finalement incité à se lancer. "On peut profiter de l'ombre et du soleil. Il fait plus frais. Avec un parasol, vous n'aurez jamais ça. Et puis l'espace est magnifique. Le soir, quand vous recevez des amis, vous êtes toujours à l'extérieur. C'est magnifique", confie-t-il.

Pour acquérir son modèle électrique, il faut tout de même compter 20.000€. Comme Robert, de nombreux Belges semblent se tourner vers cet équipement. L'entreprise que nous visitons a vu ses commandes s’envoler. Elle compte +50% de commandes cette année. "Dès qu'il veut beau, le téléphone sonne. On place facilement une pergola par jour", nous explique Adrien Dallemagne, spécialiste en pergolas.

De la technologie intégrée

La pergola est une invention vieille de plusieurs milliers d’années. A l’Antiquité, elle servait de support aux plantes et permettait déjà d’ombrager les terrasses.

Aujourd’hui, le modèle a complètement changé. Certaines se contrôlent même depuis une télécommande. "En Belgique, l'avantage, c'est qu'avec une surface inférieure à 40m2, il n'y a pas besoin de permis de bâtir", affirme Fabrice Dabe, distributeur de pergolas.

Pendant la crise, les Belges en ont profité. Quitte à travailler à domicile, autant se faire plaisir. "La pergola permet de prolonger les saisons printanières et estivales. Parce que les screens, en plus de se protéger du soleil, permettent aussi de couper du vent", souligne Fabrice Dabe.

Il en existe pour tous les budgets. Certains modèles ne sollicitent pas l'aide de poseurs professionnels et s’installent en quelques heures. "Il s'agit d'une excellente alternative à la véranda classique à des prix et des budgets bien moindres", explique René Glesner, gérant d'un magasin de bricolage.