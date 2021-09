La petite Pia, sauvée grâce à un médicament à 2 millions d'euros, a fait sa rentrée des classes

Souvenez-vous de la petite Pia, chez qui on avait diagnostiqué une amyotrophie spinale dès sa naissance. Cette maladie génétique rare est mortelle pour les enfants en bas âge car elle provoque une atrophie des muscles. Grâce à une grande collecte de fonds et à la mobilisation de nombreuses personnes, la fillette avait pu recevoir une piqûre de Zolgensma, un médicament curatif très onéreux. Quelque 1,9 millions d’euros était en effet nécessaire aux parents pour se procurer ce traitement. Mais la somme a pu être atteinte et, à dix mois, Pia a reçu l’injection.

Aujourd’hui, la fillette originaire de Flandre va mieux. Elle a pu faire sa rentrée des classes aux côtés des autres enfants ce mercredi, comme l’a annoncé le journal Het Het Nieuwsblad. Elle a intégré une école fondamentale classique, "De Wilg" à Lint, en province d’Anvers.

Pia peut maintenant se tenir debout sans problème et rester assise sur une chaise ordinaire. Dans la classe, la fillette se déplacera avec une petite bicyclette et, dans la cour, elle utilisera son tout nouveau fauteuil roulant : un modèle rose doté d’ailes et montrant une héroïne volante, comme l’ont précisé nos confrères du Nieuwsblad.