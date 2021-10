La pétition sur les licences d'exportation d'armes a récolté 1.000 signatures

(Belga) La pétition sur l'octroi de licences d'exportation d'armes introduite en juin auprès du Parlement wallon par Amnesty international (AI), la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie (CNAPD), la Ligue des droits humains (LDH) et Vredesactie a récolté un millier de signatures dans les délais requis, soit avant le 18 octobre, rapporte L'Avenir lundi.

"Le but des organisations est d'être auditionnées par le Parlement de Wallonie sur la question de l'opacité des procédures d'octroi de licences d'exportation d'armes par la Région", expliquent les organisations qui ont lancé la pétition et dénoncent le manque de transparence. Elles demandent que "soient rendues publiques les décisions d'octroi (ou de refus) de licence, ainsi que les décisions de la Commission d'avis sur les licences d'exportations d'armes". Les auteurs du texte exigent également que les rapports du gouvernement soient plus fréquents, les délais plus courts et les données plus lisibles. En vertu du nouveau règlement de l'assemblée régionale, si une pétition est signée par au moins mille signataires, les auteurs ou tout autre signataire ont le droit d'être entendu par la commission parlementaire compétente du Parlement de Wallonie. (Belga)