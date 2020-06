La phase 3 du déconfinement commence ce lundi: rappel de ce qui change

Les cafés et restaurants peuvent rouvrir moyennant des règles strictes de distances physiques et d'hygiène. Mais 20% ne rouvriront pas leurs portes. C’est par exemple le cas de Catherine Mathieu, gérante d’un restaurant et d’une cave à vin à Namur. "Je ne rouvre pas demain comme avant parce que j’aurais l’impression de me remettre des chaines aux pieds et je ne veux plus de cette pression", expliquait-elle à Mathieu Langer et Pierre Morleghem dans le RTLINFO 19H. Trop de charges sociales et trop de risque, elle ne sait pas encore quand elle compte rouvrir, mais une chose est certaine : l’organisation va changer. L’idée c’est de fonctionner de la façon la plus autonome possible, sans ouvriers, sans employés, et de fonctionner entre indépendants.

Des restaurants déjà complets pour le premier jour

Parmi les 80% d’autres, il y a par exemple un restaurant au bord du lac de Genval, où les réservations se sont enchaînées dimanche. 30 clients sont déjà attendus lundi midi et l’établissement sera complet lundi soir avec une centaine de couverts !

En direct dans le RTLINFO 19H, Thierry Neyens, le président de la fédération wallonne de l’Horeca, expliquait que les mesures de soutien économique temporaires annoncées hier (dont la TVA à 6%) "permettront d’atténuer des faillites voire des restructurations. Le secteur doit aussi se préparer à refaire un plan de trésorerie. Je peux comprendre que certains confrères ferment encore quelques temps parce qu’il faut se réorganiser", y compris avec les fournisseurs.

Des salles de sport pleines... dès minuit !

Les salles de sport aussi rouvrent leurs portes. Certains ont même décidé de rouvrir à 00h01, comme la salle gérée par Bruno Beriot à Lontzen. Au micro de Samuel Ledoux dans le RTLINFO 19H, il a expliqué qu’après 4 jours de "travail titanesque" avec toute l’équipe pour réorganiser les lieux, rouvrir était "un énorme soulagement. Déjà pour maintenir la survie de la boite, mais aussi avec l’engouement des membres. On n’aurait jamais cru voir autant de monde après minuit et nous en sommes très très heureux". En effet, ce sont 80 personnes qui se sont inscrites. Elles pourront faire du sport pendant 75 minutes maximum, sans accès aux vestiaires ni aux douches, et "après chaque utilisation de machine, les membres désinfectent la machine eux-mêmes". La réservation restera obligatoire pour les prochaines semaines.

Rentrée d'encore plus de classes

Les élèves de primaire et maternelle qui n’étaient pas encore rentrés reprennent également le chemin de l’école ce lundi. Un casse-tête pour certains parents puisque souvent, des horaires d’arrivée différents en fonction des classes sont mis en place.

Quatre proches peuvent rendre visite dans les maisons de repos

Dans les maisons de repos, les pensionnaires vont pouvoir recevoir la visite de 4 personnes différentes au lieu d’une seule. Avec une règle : "Les gens peuvent se présenter à deux", expliquait Philippe Noël, le président du CPAS de Namur, au micro de Fanny Linon et Aline Lejeune dans le RTLINFO 19H. Les directions s’occupent des modalités pratiques des visites. La directrice de la maison de repos de Saint-Servais, Martine Havard, détaille par exemple ce qui est en place : "Notre espace d’accueil est cloisonné. Donc le visiteur n’a absolument aucun contact avec l’intérieur de la maison." Mais les contacts physiques ne sont toujours pas permis. De plus, les futurs résidents peuvent désormais pénétrer dans les bâtiments pour visiter les lieux avant leur inscription, accompagnés de deux personnes.