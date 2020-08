Brussels Airport a dévoilé samedi matin les travaux de rénovation de sa piste principale, la 25R/07L, à la moitié de leur réalisation. Ce chantier exceptionnel, qui ne se produit que tous les 15 ans, doit se terminer le 23 août.

Des travaux préparatoires ont commencé le 8 juillet mais le chantier en lui-même a débuté le 13 juillet. "Le timing est pour l'instant bien respecté grâce à la météo, qui est favorable", explique Ihsane Chioua Lekhli, porte-parole de Brussels Airport. "Nous avions planifié ce chantier durant l'été car c'est la période de l'année où le temps est meilleur. Les équipes travaillent jour et nuit pour finir le chantier au plus vite et limiter la durée de la fermeture de la piste. Pendant le confinement, nous avions essayé d'avancer les travaux mais c'est un chantier d'une telle ampleur que ce n'était pas possible. Comme les vols restent moins nombreux, l'impact est limité par rapport à un été normal".

Près de 100 camions s'activent actuellement sur le tarmac pour refaire l'asphalte. Les couches supérieures de l'asphalte sont fraisées et réparées sur la quasi-totalité de la surface de la piste (3,3 kilomètres sur 45 mètres). Le système de balisage, composé de quelque 2.000 balises lumineuses, est également remplacé tout comme l'ensemble de son câblage. De nouvelles gouttières (7,4 kilomètres) et de nouveaux tuyaux d'égout (1,4 kilomètres) sont en outre posés pour reconstruire le système de drainage.

La piste 25R/07L est la plus au nord des trois pistes de l'aéroport. Elle concentre habituellement la plupart des décollages (en direction de Diegem) et une partie considérable des atterrissages (au-dessus de Steenokkerzeel). La piste transversale 01/19, bien que plus courte, est fréquemment utilisée en compensation durant les six semaines de rénovation.