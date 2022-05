La police a versé des primes à 862 indics l'an dernier: "La rémunération dépend du risque qu'il court et de la valeur de l'information"

L'année dernière, en moyenne, deux informateurs par jour ont reçu de l'argent pour leurs informations sur le milieu belge du crime. La police a ainsi versé 862 primes à des indics, soit 9% de plus qu'en 2020, selon des chiffres de la police fédérale relayés mardi par La Dernière Heure ainsi que plusieurs journaux flamands.



"La rémunération d'un informateur dépend du risque qu'il court et de la valeur de l'information", explique Melissa Cornelis, cheffe du service techniques spéciales, qui assure la gestion des méthodes particulières de recherche. Dans la pratique, elle oscille entre 50 euros et "plusieurs milliers d'euros". La définition de l'indicateur est très précise dans la loi: cela doit être une personne qui entretient des contacts avec le milieu criminel. Il faut donc en être proche", souligne la responsable.

Le fait que la police donne de l'argent aux criminels est une question sensible. Mais la police souligne que cela rend les enquêtes moins coûteuses. "Les indicateurs jouent un rôle essentiel dans certaines enquêtes criminelles. Beaucoup d'autres moyens peuvent être ainsi économisés grâce à leur collaboration", souligne Melissa Cornelis. "Grâce aux informations obtenues, nous savons mieux où et qui rechercher." En outre, l'argent n'est versé que lorsqu'il est prouvé que l'information est correcte et utile.