La police met en garde contre les FAUX travailleurs qui réclament des étrennes: certains pénètrent chez vous pour cambrioler

C'est actuellement la période des étrennes. Une période où des malfrats profitent de cette récolte d'argent en porte-à-porte pour soutirer de l'argent à des citoyens… voire pire.

"Une fois j’ai été pris", se souvient Jean-Luc, un homme âgé de Châtelet. "C’étaient pas des pompiers d’ici. Sur leur papier, c’était un papier qui venait de Bruxelles. Ils m’ont eu. J’ai donné de l’argent. Je me suis fait rouler." Yann, habitant de Bruxelles, a lui senti l’arnaque : "J’ai simplement dit à la personne "non", car sans aucune preuve d’identification on ne sait pas qui vous êtes. La personne était vraiment très insistance et j’ai dû vraiment lui claquer la porte au nez."

La police met aujourd’hui en garde contre ces fausses étrennes. Elle constate comme chaque année que des faux éboueurs, des faux pompiers, des faux infirmiers, des faux policiers ou des faux agents de la poste font la récolte des étrennes en faisant du porte-à-porte.

L'objectif de ces escrocs: récolter de l'argent, souvent auprès de personnes plus âgées ou naïves. Mais parfois, la fraude va plus loin. Les escrocs en profitent pour rentrer dans l'habitation des personnes, soit pour voler directement, soit pour du repérage pour un vol ultérieur.

Les 3 conseils de la police:

1) Ne laissez jamais rentrer la personne dans votre habitation

2) Demandez toujours une preuve d'identification : les ouvriers qui font la récolte des étrennes doivent avoir un document officiel

3) S'il y a un doute, faites appel à la police pour vérifier s'il n'y a pas une arnaque

Du côté des vrais éboueurs, on constate une plus grande méfiance de la population. "Il y en a déjà beaucoup qui se sont fait avoir donc il y en a beaucoup qui se méfient. C’est pour ça qu’on leur montre d’office notre carte", explique Olivier, éboueur à Namur.