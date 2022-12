La police recherche ce criminel évadé d'un hôpital psychiatrique aux Pays-Bas: il est peut-être en Belgique

La police a émis, à la demande du parquet fédéral, un avis de recherche mardi soir concernant Sherwin Benshomin Windster, un criminel néerlandais de 27 ans qui s'est échappé des Pays-Bas. Il s'est peut-être réfugié en Belgique ou a transité par le pays dans sa fuite.



Sherwin Benshomin Windster s'est évadé le 21 juin d'un institut psychiatrique médico-légal situé à Nimègue. Il y purgeait une peine, entre autres, pour double extorsion et un vol à main armée au cours duquel une personne est décédée.

La police néerlandaise offre une récompense de 10.000 euros pour quiconque aide à son arrestation. Sherwin Benshomin Windster mesure 1m74 et possède deux dents en or et un tatouage sur la poitrine.

Les personnes qui reconnaissent cet individu ou détiennent des informations sont priées de prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu ou via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300. L'avis de recherche complet est disponible sur le site www.police.be.