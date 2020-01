La police recherche cet homme de 25 ans: il est potentiellement dangereux

La police recherche activement Ismaïl Ouchen, âgé de 25 ans, a indiqué mercredi la police fédérale. Potentiellement dangereux, le jeune homme a été condamné récemment pour plusieurs peines.

Les personnes qui ont vu Ismaïl Ouchen ou qui disposent d'informations sur l'endroit où il se trouve peuvent prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/ 30 300. La discrétion est assurée. La Cour d'appel de Bruxelles a condamné l'intéressé en août dernier à cinq ans de prison pour des vols à main armée perpétrés dans différents concessionnaires à travers le pays. Il a également été condamné en décembre à un an supplémentaire par la même instance judiciaire pour sa participation au vol de quatre voitures tout-terrain à Tirlemont en février 2017 et à une course-poursuite avec la police sur le ring de Bruxelles. Il a commis ces différents faits alors qu'il était en libération conditionnelle. Il venait de purger trois ans de prison pour une première condamnation à une peine de cinq ans.