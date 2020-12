La police surveillera particulièrement les gîtes et les frontières d'ici la fin de l'année

Christophe Bruck, le directeur opérationnel de la police fédérale dans la province du Luxembourg, a expliqué ce matin sur Bel RTL que d’ici et pendant les fêtes de fin d’année, la police sera particulièrement stricte et procèdera à de nombreux contrôles. Que ce soit pour mettre fin à des rassemblements de plus de 2 personnes extérieures à un foyer à l’intérieur, comme pour les retours de vacances et le respect des quarantaines obligatoires au retour de l’étranger.

"En province du Luxembourg, nous avons énormément de gîtes. On l’a vu au cours des semaines dernières, les personnes ne respectent pas les mesures, et donc la police se doit d’être attentive à cela. Des patrouilles seront également présentes aux abords des passages frontaliers en province du Luxembourg et veilleront à procéder là aussi à des contrôles au travers d’équipes mobiles et non au travers de dispositifs fixes. Les personnes qui se feront contrôler devront pouvoir prouver que leur déplacement à l’étranger s’est fait dans le cadre prévu par les mesures sanitaires. Sinon elles s’exposeront bien évidemment à des sanctions."