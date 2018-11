La politique de stationnement est considérée comme "chaotique" par 3 Belges sur 4

Le nombre de plaintes concernant les politiques de stationnement et les tarifs sont en augmentation d'après Touring. 822 plaintes ont été enregistrées pour 2016 contre 944 pour l'année dernière. Touring a sondé les Belges. Sur 1.000 automobilistes, 3 sur 4 trouvent que la politique de stationnement est chaotique dans notre pays. Cela concerne en particulier les grandes villes telles que Bruxelles.

Selon les communes, la réglementation et les tarifs diffèrent. En région bruxelloise comme ailleurs, chaque commune décide de sa politique de stationnement. Cette absence d'harmonisation perturbe les automobilistes. L'an dernier, Touring a reçu 944 plaintes en matière de stationnement. "La problématique est la signalisation, les tarifs différents et les endroits qui sont gratuits et qui sont squattés par des employés d'entreprise", constate Lorenzo Stefani, responsable communication chez Touring.

Trois personnes interrogées sur 4 estiment qu'il n'y a pas suffisamment de places de stationnement dans leur quartier. Autre grief des automobilistes, les horodateurs difficiles à utiliser en particulier pour les nombreux touristes présents dans la capitale. Touring plaide pour une meilleure organisation des stationnements mais aussi pour la création de places de parking, notamment en périphérie et en transports en commun afin d'encourager les trajets qui allient plusieurs modes de transport.