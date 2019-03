La première grève féminine en Belgique: "Assez qu'on se mêle de nos vies et de nos corps"

"Si les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête", c’est le slogan de l’appel à la grève des femmes pour la journée mondiale du droit des femmes de ce 8 mars. Un appel mené par un collectif. C’est la première fois qu’un tel mouvement est lancé en Belgique.

Si l’appel à la grève est national, les actions sont très dispersées. Au cœur de Bruxelles, un lieu central permet aux femmes de se rassembler, de se rencontrer. "Grève de l'utérus", "Contre le patriarcat mondial", "Assez qu'on se mêle de nos vies et de nos corps", les pancartes fleurissent ce vendredi, au carrefour de l'Europe. Le Collecti.e.f 8 mars est à l’origine de cette action mais une grève des femmes, qu’est-ce que c’est au juste ?





Qu'est-ce que c'est une grève des femmes?



"Ca dépend vraiment de la situation individuelle de chaque femme. Chaque femme va faire la grève à sa façon, par rapport aux injustices qu’elle ressent elle-même. Elle va montrer qu’elle s’arrête à sa façon aussi", explique Anne-Sophie Dupont, membre du collecti.e.f 8 mars.



Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. Et s’il y a un appel à la grève aujourd’hui, c’est pour dénoncer toute une série d’inégalités. "L’inégalité la plus flagrante, c’est vraiment la liberté d’expression, la liberté de mouvement et la liberté affective et sexuelle des femmes. Cela me pose vraiment problème", réagit une manifestante. "Il y a aussi le fait qu’on ait peur de marcher le soir dans la rue comme les hommes", pointe une autre.



"Ce sont les hommes qui dirigent, ils sont dans les instances économiques et sociales et tout ce qui concerne le monde. C’est eux qui décident et donc ils ne pensent qu’à eux. Ils ne pensent pas au reste, c’est-à-dire au 52% restant", estime une grèviste.





Combattre les inégalités



Pour lutter contre ces inégalités, il est nécessaire de travailler à l’éducation. "Toutes ces représentations où les femmes sont très discriminées, c’est très important de travailler dessus parce que les représentations c’est ce qui crée les stéréotypes. Pour que les individus sentent qu’ils ont des modèles, c’est très important de véhiculer ces modèles", avance une autre gréviste.



Pour les manifestants, obtenir l’égalité avec les hommes est un combat. Le 8 mars, c’est l’appel à la grève et au changement.



Jusque 17h00, des actions de sensibilisation sont organisées au carrefour de l'Europe, comme des assemblées thématiques "sur la lutte contre le racisme, pour le climat et l'écologie, sur le travail salarié, sur les violences ou encore les LBTQI (lesbiennes, bisexuels, transexuels, queer, intersexe, NDLR)". "Le but est de donner la parole aux femmes. Il faut commencer par se parler pour lutter ensemble.", précise encore Pauline Forges, membre de ce collectif.

A 17h, il y aura une manifestation. La marche mondiale des femmes, qui a lieu tous les 8 mars, partira de la gare centrale pour rejoindre la place du Luxembourg, devant le Parlement européen.