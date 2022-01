La présidente de la Chambre est pour une obligation vaccinale, mais contre une taxe en cas de refus

Eliane Tilieux, la présidente PS de la Chambre des représentants, était l’invitée de la matinale de Bel RTL. Interrogée par Fabrice Grosfilley, elle a évoqué le débat sur l’obligation vaccinale.

Le Parti socialiste est en faveur d’une obligation vaccinale, plutôt qu’un pass vaccinal. L’idée, dit-elle, "est d’obliger tout le monde et de faire en sorte qu’on atteigne un maximum de protection de nos citoyens".

En ce qui concerne les sanctions en cas de refus, Eliane Tilieux se montre plus réservée. Évoquant l’exemple du Québec qui a décidé de taxer les non-vaccinés, la présidente de la Chambre estime "qu’on ne peut pas permettre aux personnes qui en ont les moyens de passer outre une obligation vaccinale et de faire en sorte que les personnes qui n’ont pas les moyens, elles, seraient obligées de s’y soumettre. C’est tout à fait inéquitable". Mais elle ajoute que la question des sanctions "sera sur la table dans le cadre des débats avec les députés et les experts".