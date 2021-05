La pression sur les hôpitaux s'amenuise

(Belga) La pression exercée sur les soins de santé en raison de l'épidémie de coronavirus qui tend à se relâcher, avec 2.024 patients (-18% par rapport au mercredi 5 mai) hospitalisés en raison du Covid-19 et quelque 650 personnes traitées en soins intensifs (-13%), ressort-il jeudi des données mises à jour à la mi-journée de l'Institut de santé publique Sciensano.

Entre le 6 et le 12 mai, ce sont ainsi 154 personnes en moyenne qui ont été admises dans les hôpitaux belges à cause du coronavirus, soit 14% de moins que la période de sept jours précédente. Au total, 72.133 patients Covid ont dû être hospitalisés depuis le 15 mars 2020, début de l'épidémie en Belgique. Entre le 3 et le 9 mai, 2.993 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 1% par rapport à la semaine précédente. Près de 52.600 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement. Le taux moyen de positivité de ces tests est de 6,4% pour la même période. Il est le plus élevé parmi les 10-19 ans (8,4%) et le plus faible parmi les plus de 65 ans (4,2%), première cible de la vaccination. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.023.538 cas d'infection au coronavirus ont été recensés. Le taux de reproduction du virus s'établit quant à lui à 0,91. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. L'incidence, qui renseigne le nombre moyen de nouveaux cas journaliers pour 100.000 habitants, atteint 363 sur 14 jours. Enfin, 36,9 personnes en moyenne sont décédées chaque jour entre le 3 et le 9 mai des suites du virus (-1%), portant le bilan à 24.630 morts depuis l'apparition du virus en Belgique. Concernant la vaccination, un adulte sur cinq (40,3%) a reçu une première injection d'un vaccin contre le SARS-Cov-2 en Belgique. Cela représente plus de trois millions de personnes (3.704.273 pour être précis). Parmi elles, 1.116.292 ont reçu une deuxième dose et bénéficient ainsi d'une protection vaccinale complète, soit 12,1% de la population adulte belge. (Belga)