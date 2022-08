La prime de rentrée scolaire a-t-elle augmenté cette année? Notre journaliste vous explique

La rentrée des classes rime parfois avec dépenses pour les parents. Chaque année, ils ont droit à une prime de rentrée scolaire, de leur caisse d'allocation familiale. Plusieurs d'entre eux nous ont demandés, via le bouton orange Alertez-nous, si cette prime a augmenté cette année.

Cette année, les montants de la prime scolaire ont effectivement été revus à la hausse par rapport à l'an dernier, suite à l'indexation.

Vous y avez droit une fois par an, juste avant la rentrée, que vous habitiez en Wallonie ou à Bruxelles. Ce sont deux caisses d'allocations familiales différentes, mais finalement, ces primes et les conditions sont sensiblement les mêmes. À partir de 22 euros pour les tout-petits, et plus ils grandissent, plus ça grimpe. Jusqu'à, par exemple, 90 euros pour les plus de 18 ans.

Versée au début du mois d'août, en même temps que vos allocations familiales d'août, vous devriez déjà l'avoir reçue. C'est pour cette raison que vos allocations sont un peu plus élevées cette fois-ci : tout a été transféré en un seul virement.

Toutes les familles bruxelloises et wallonnes y ont droit, comme petit coup de pouce financier pour faire face à l'année scolaire, à deux exceptions près.

Si votre enfant est né cette année, il faut qu'il soit né avant le 1er juillet. S'il a 25 ans, il doit avoir fêté son anniversaire après le 30 juin. Le montant varie donc, en fonction de l'âge de votre enfant, pas de son année scolaire, ni du type d'enseignement.