La princesse Delphine va participer à la version flamande de "Danse avec les Stars"

(Belga) Au cours des prochaines semaines, la princesse Delphine de Saxe-Cobourg va participer à la troisième saison de l'émission "Danse avec les stars", diffusée sur la chaîne néerlandophone Play4. La participation de la Princesse se fera au profit de la fondation Make-A-Wish, avec l'objectif de réaliser le rêve d'un petit garçon malade.

Tout au long de l'aventure, la Princesse sera épaulée par le danseur professionnel Néerlandais Sander Bos. Ensemble, ils tenteront de maitriser les différents styles de danse tout en organisant une grande fête pour le petit patient et sa famille. "Grâce à cette aventure, j'espère attirer encore plus l'attention sur le travail important de la fondation Make-A-Wish et l'influence positive qu'elle a sur les enfants malades et leur famille", a réagi la Princesse. "Je suis consciente que cette aventure sera difficile mentalement et physiquement, mais ce n'est rien comparé aux défis auxquels sont confrontés les enfants malades." "Nous sommes fiers que la princesse Delphine et Danse avec les Stars offrent une scène, au sens propre comme au sens figuré, à Make-A-Wish", a déclaré de son côté la CEO de Make-A-Wish Belgium, Hilde Vander Stichele. "Faire en sorte que les enfants oublient un instant qu'ils sont malades et qu'ils peuvent être des enfants ordinaires, voilà ce à quoi nous nous engageons", conclut-elle. (Belga)