La production de miel est CATASTROPHIQUE cette année: comment l'expliquer?

La production de miel pour cet été 2021 est catastrophique en Belgique. Les apiculteurs s'attendent à en récolter quatre fois moins que d'habitude. Une situation pareille n'a plus été vécue depuis 35 ans. Comment l'expliquer ?

La récolte de miel est catastrophique cette année. Francis et Claude, apiculteurs à Court-Saint-Etienne, n'ont pas vu ça depuis 1980. "Lors d'une année normale en Brabant wallon, on tourne entre 20 et 30 kg à la colonie, explique Claude Englebert. Cette année-ci, on arrive à 3 ou 4 kg, parfois 6 kg mais c'est un grand maximum." En cause, la météo de ces derniers mois. Pour les apiculteurs, la saison va de mai à juillet. Les abeilles ne sortent pas butiner s'il fait froid et s'il pleut. "Sans soleil et sans chaleur, l'abeille reste à l'intérieur de la ruche, elle ne sort pas. Pour avoir de bonnes récoltes, il faut des conditions climatiques favorables. Il faut environ une vingtaine de degrés et une chaleur agréable pour que le nectar monte dans les fleurs et que les abeilles aillent le chercher."

Au total, 500 tonnes de miel seront produits en Belgique cette année, contre 2.000 en 2020. "On ne peut rien faire, déplore Claude. L'apiculteur ne peut rien faire. Les gens vont certainement se rabattre sur d'autres miels exotiques." La conséquence pour les consommateurs, c'est qu'il y aura en effet moins de pots de miel cet hiver sur les marchés.