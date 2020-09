La quasi-totalité de la France est en zone rouge ou orange: les réponses à vos questions (vidéo)

La quasi-totalité de la France est passée en zone orange ou rouge mercredi. Il ne reste que deux départements en vert: la Charente-Maritine et la Creuse. Les voyages sont soit déconseillés soit interdits. Invité dans le RTLINFO Bienvenue, Sébastien Hamende, vice-président de l'Union professionnelle des agents de voyage, a répondu aux questions que vous nous avez envoyées via le bouton orange Alertez-nous.



"Si le nord de la France passe en rouge. Puis-je encore aller y faire mes courses sans devoir effectuer des formalités?", demande Margot.



"La règle de base du jeu des couleurs que nous vivons depuis quelques mois c'est que dès qu'une zone est rouge, les voyages non-essentiels sont interdits", a répondu Sébastien Hamende.



Si la zone est orange, les déplacements sont autorisés. "La grande différence entre rouge, orange et vert, c'est que rouge, les voyages non-essentiels sont interdits, orange, ils sont autorisés, mais on demande une vigilance accrue et on recommande une mise en quarantaine ou un test au retour et le vert, on peut y aller librement sans aucune recommandation", a précisé le vice-président de l'Union professionnelle des agents de voyage.



Si vous allez dans une zone à l'étranger durant moins de 48 heures, vous ne devez pas remplir de formulaire. Mais si vous vous trouvez dans une zone orange et que cet endroit passe en zone rouge, vous avez 48 heures pour rentrer en Belgique et pour que les conditions soient les mêmes que pour une destination orange c'est-à-dire pas de test PCR ni de quarantaine obligatoire, a ajouté l'homme.





"Peut-on traverser un département qui est en rouge pour rejoindre une zone verte?", veut savoir Michel.



"Oui, on peut le faire et on peut même le faire les fenêtres ouvertes. Ca ne pose pas de problème", a dit Sébastien Hamende.



Seine-et-Marne vient de passer dans une zone rouge. Le complexe de Disneyland Paris est situé dans ce département. De nombreux Belges comptaient y aller ce week-end. "Puis-je annuler sans perdre mon argent?", s'inquiète Isabelle.



"Pour toutes les personnes qui ont réservé dans une agence de voyage, les conditions sont les suivantes: tout voyage à Disneyland peut-être modifiable ou annulable sans frais et le voyageur est remboursé", a répondu Sébastien Hamende. Ce dernier a ajouté que peu importe la couleur de la zone, il faut respecter les gestes barrières pour éviter des contacts risqués et rapprochés.



Samir a réservé un vol pour Marrakech au départ de Charleroi. Le vol est prévu pour le 15 septembre, mais le Maroc est en zone rouge. "Le vol va-t-il avoir lieu tout en sachant que j'ai la double nationalité?", demande-t-il.

"Il faut différencier la période que nous vivons maintenant à celle du lockdown en mars, avril et mai. Les frontières étaient fermées et les avions ne pouvaient pas décoller. Les personnes qui se sont retrouvées avec des voyages annulés ont eu, soit, des bons de valeur, soit un remboursement. Aujourd'hui, il y a une interdiction aux Belges de se rendre dans des destinations rouges, mais les aéroports ne sont pas fermés. Son vol aura bien lieu, mais les Belges ont une interdiction pour les voyages non-essentiels. Donc s'il parvient à justifier que son voyage est essentiel, il pourra y aller sans aucun problème", a répondu l'homme.