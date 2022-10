La question que tout le monde se pose: va-t-on récupérer notre pouvoir d’achat à la fin de la crise?

L’économiste Philippe Defeyt était l’invité de la matinale de Bel RTL. Interrogé par Fabrice Grosfilley, il s’est projeté sur la fin de la crise et un certain retour à la "normale".



Pour l’économiste, une fois que la crise sera terminée, "on va retrouver la situation d’avant la crise, d’avant le covid, c’est-à-dire un pouvoir d’achat qui bon an, mal an, se maintient". Mais, "on n'aura évidemment plus les hausses salariales dont on a pu bénéficier dans les années fastes, dans les années 80. Ça je pense que c’est définitivement fini", estime Philippe Defeyt.