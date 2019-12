La raclette, le repas tendance pour le réveillon: "Il n'y a plus qu'à s'installer et passer à table"

Pour le réveillon, la tendance est aux plats qui ne nécessitent pas trop de préparation. À cet exercice, la raclette est numéro un.

300 plateaux en commande, un magasin qui ne désemplit pas. Pour faire face au rush des fêtes de fin d'année, cette fromagerie de Gerpinnes a dû embaucher quatre personnes supplémentaires : deux étudiantes et deux intérimaires. Depuis plusieurs années, la gérante constate que les clients restent de plus en plus chez eux pour les fêtes.

Plateau apéro, plateau raclette, plateau de fromages avec sa charcuterie, plateau dessert, égrène la gérante. Les gens recherchent la facilité, explique-t-elle.

Et pour profiter au maximum de la soirée, les clients sont prêts à mettre le prix. Pour ne rien devoir préparer eux-mêmes. "Il n'y a vraiment plus qu'à s'installer et passer à table", indique la gérante.

"La vie fait qu'on n'a pas le temps et comme c'est très bon, on en profite. Chacun sa qualité et ses compétences", raconte une cliente. "On veut être le plus tranquille possible", corrobore un homme.

Dans une boulangerie de Tarcienne (Walcourt), c'est également le rush. Il constate aussi que les clients cherchent avant tout la facilité. Et pour répondre à la demande, il a décidé de proposer du salé.

"On remarque qu'il y a une évolution constante dans la demande de tout ce qui est pain garni, pistolet garni, sandwich garni... je pense que les gens ont envie peut-être de ne pas faire grand chose à cette période-là et de pousser la porte de l'artisan. Aujourd'hui c'est ce qu'on propose de plus en plus.

Au vu du succès grandissant des plats déjà tout préparés, Cédric aimerait également proposer un service traiteur à l'avenir.