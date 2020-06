La réaction d'Emmanuel André après les rassemblements à Bruxelles: "C’est pas le moment de faire la fête"

La police est intervenue dimanche vers 05h00 pour un rassemblement de quelque 500 personnes à Anderlecht, et un événement un peu similaire s'est produit à Ixelles où plusieurs centaines de personnes étaient également réunies.

Emmanuel André, coordinateur de la cellule de traçage des malades du coronavirus et scientifique de la KU Leuven, a réagi ce dimanche sur Twitter. "L’Allemagne fait face à un premier signal d’alerte sérieux qui devrait rappeler à tous les pays européens que l’épidémie à COVID-19 profitera de chaque opportunité pour reprendre de sa force. C’est pas le moment de faire la fête... on y perdrait beaucoup!", a-t-il prévenu.

Dans le RTL INFO 13H de dimanche, Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral coronavirus, avait lui aussi commenté les faits. "Ce qui s’est passé Place Flagey à Ixelles et à Anderlecht, c’est l’antithèse de ce qu’on souhaite. Des centaines de personnes proches les unes des autres, qui parlent et chantent, qui n’ont pas de masques, qui n’ont pas lavé leurs mains récemment… On est dans le prototype même de ce qu’on essaye d’éviter".