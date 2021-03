C vendredi, Joey Starr était l'invité du RTL INFO avec Vous afin de parler de la série "Remplaçant". L'acteur y incarne le premier rôle: un professeur sensible qui a "une vraie volonté de faire de la transmission". Cette série à mi-chemin entre Esprits Rebelles et le Cercle des poètes disparus est une idée de Joey Starr, qui a souhaité aborder ce thème.

Lors de cet entretien, le rappeur a également donné son avis sur les images de rassemblements de jeunes à Liège et Bruxelles. "Qu'ils aillent faire un tour dans les hôpitaux, ils comprendront quoi. Ceux qui disent: "On ne peut plus sortir", je vais faire le vieux con et dire qu'en 39 les gens ne pouvaient pas sortir et c'était pour d'autres raisons", a lancé le comédien de 53 ans.

"J'avoue que je suis très partagé"



"A mon avis, on est un peu confronté à ce truc générationnel où dès qu'on leur retire la liberté... même si ça dure, je trouve qu'à un moment donné il y a toujours ce petit goût d'individualisme qui traîne et malheureusement comme je dis:'allez faire un tour dans les hôpitaux. Il y a des endroits où les gens ne se relèvent pas'. Ca ne va durer qu'un temps, mais... J'avoue que je suis très partagé. À force de combines, je commence à ne plus avoir d'avis sur l'histoire quoi et je commence à comprendre aussi les gens qui ont envie de sortir. Donc je suis très partagé", a précisé Joey Starr.