La Région wallonne pourrait proposer des prêts à taux zéro pour les seniors qui veulent adapter leur logement: "Les banques sont frileuses"

La Région wallonne veut faciliter les aménagements dans les maisons pour les seniors. Quand il faut remplacer un bain par une douche, ou aménager les escaliers par exemple. Reportage de Simon Breem et Benjamin Vankelst.

À l’avenir, il deviendra de plus en plus courant de rénover son lieu de vie pour l’adapter à son âge et ses difficultés de déplacement. D’ici à 2060, les plus de 75 ans devraient quadrupler. Ce matin, un texte a été présenté au Parlement wallon, qui propose de soutenir les citoyens dans les démarches d’adaptation de leur logement.



Dimitri Fourny, chef de groupe au parlement de Wallonie, explique qu'il s'agirait d'"apporter une prime pour permettre la réalisation de ces travaux". Le montant serait fixé à "un tiers ou un quart de la valeur des travaux entrepris", précise-t-il. En outre, le texte prévoit de proposer des prêts à taux zéro. "Aujourd’hui les banques sont assez frileuses pour prêter aux personnes de plus de 65 ans en raison de l’espérance de vie", constate-t-il.





De nouvelles normes de construction pour anticiper le vieillissement de la population

Deuxième volet du texte, des normes pourraient être créées pour les nouveaux logements en construction. Le but est d’anticiper les aménagements futurs au vieillissement des occupants. "Par exemple remplacer une baignoire par une douche italienne, permettre l’accessibilité à une voiturette dans une maison, installer une chambre au rez de plein pieds plutôt que dans un étage", égrène Dimitri Fourny.

Présenté ce matin, le texte a été accueilli favorablement par le parlement, à l’exception du PS qui rappelle avoir proposé une solution semblable il y a un an, sans avoir été entendu. Le texte du CDH pourrait, lui, être approuvé dans les prochaines semaines.