Quel avenir pour le secteur de la mode et de l'habillement? La reine Mathilde a rencontré les représentants du secteur

La reine Mathilde participe ce mardi à une table ronde avec des représentants du secteur de la mode, dans les bureaux de Comeos, fédération belge du commerce et des services. L’occasion d’évoquer la crise que traverse le secteur pendant la pandémie de coronavirus, mais aussi d’explorer les perspectives pour l’avenir. Cet événement réunit des représentants de grandes enseignes et d'entreprises familiales.

Pour permettre la tenue de cette réunion en présentiel, la presse doit suivre la réunion dans une autre pièce, via une retransmission vidéo sur écran.

Après un an de crise, l'humeur est morose parmi les créateurs comme la population, ont pointé les participants. Mentalement, l'année écoulée a été "très difficile", ont-ils souligné.

"Il y a l'angoisse de ne pas être capable de surmonter cette crise, la peur du lendemain. Le temps commence à se faire long, nous avons besoin de perspectives et de sécurité. Reviendrons-nous à une situation 'pré-coronavirus' ou de nouvelles normes s'imposeront-elles, avec plus de shopping en ligne et moins de magasins physiques?", se sont-ils interrogés.

Bouffée d'oxygène dans la tempête, les mesures de soutien apportées par le gouvernement, telles que le chômage économique ou la prolongation de la période des soldes, ont permis de garder du personnel à bord et la tête hors de l'eau. Le coronavirus aura également constitué un catalyseur pour des tendances déjà sur les voies, comme le télétravail, la numérisation de la société et les questions environnementales, ont remarqué les représentants de la mode et de l'habillement.