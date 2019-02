La relation ambigüe du Belge avec l’alcool: plus d’un sur 2 avoue avoir déjà pris le volant sous influence, mais la très grande majorité réprouve

Huit Belges sur dix boivent de l’alcool, cette consommation est très ancrée dans les habitudes, comme le confirme une étude menée par la Fédération des vins et spiritueux et relayée par La Dernière Heure. Plus d’un Belge sur 2 dit avoir déjà pris le volant sous influence, pourtant la très grande majorité des citoyens condamne ce comportement.

Les chiffres démontrent que le Belge aime "boire un petit verre". Trois sur dix consomment même de l’alcool quotidiennement ou plusieurs fois par semaine. Toujours d’après les chiffres de Vinum et Spiritum, 64 % des Belges ont le sentiment de "vraiment se détendre" lorsqu’ils boivent un verre. 40 % estiment même que l’alcool représente souvent un élément des moments heureux de leur vie.



Autre élément interpellant de cette étude, 88 % des Belges considèrent que les conducteurs en état d’ébriété sont dangereux pour la sécurité, pourtant 52 % des sondés qui boivent de l’alcool et ont le permis avouent avoir déjà conduit sous influence. 1 sur 5 dit même l’avoir fait plusieurs fois. Les hommes sont aussi beaucoup plus nombreux à prendre le volant an ayant bu que les femmes, 65 % contre 37 %.