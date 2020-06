La rentrée des maternelles - DIRECT: environ la moitié des écoles du réseau officiel aujourd'hui, les écoles du réseau libre demain

Alors que les chiffres de l'épidémie sont devenus extrêmement bas par rapport à ceux d'il y a un mois ou deux, le déconfinement en Belgique se poursuit avec, ce matin du mardi 2 juin, la réouverture des écoles maternelles. On estime que 40% des établissements du réseau officiel devraient ouvrir aujourd’hui.

Cette rentrée se fera de manière étalée, notamment pour des raisons d’organisation. Certaines écoles ont reporté l’ouverture à lundi prochain (en même temps que les primaires).

Les écoles de l’enseignement catholique rouvriront demain.

Selon les projections des différents réseaux : 60% des enfants des écoles de l’officiel seraient de retour en classe maternelle aujourd’hui ou dans les prochains jours. Et entre 30 et 40% des enfants dans le réseau catholique.

Pour justifier cette rentrée, le gouvernement fédéral et les ministres-présidents des Communautés ont invoqué l'évolution favorable de la pandémie depuis l'amorce du déconfinement le 4 mai, une meilleure connaissance de la maladie ainsi qu'un appel lancé le 19 mai par 269 pédiatres à une réouverture plus large des écoles pour préserver le bien-être mental et social des enfants.

Syndicats mécontents

La décision, prise en soirée la semaine dernière, avait sonné comme un coup de tonnerre auprès de nombreuses directions d'école qui avaient dû déployer d'importants efforts pour permettre, dès le 18 mai et sous des conditions strictes, un retour très partiel dans certaines années primaires et secondaires, les écoles maternelles restant à cette époque fermées.

Face à ces décisions "non-concertées", la CGSP-Enseignement avait annoncé le dépôt d'un préavis couvrant toute action de ses affiliés du 2 au 5 juin.

Le syndicat socialiste avait réclamé par ailleurs de la ministre francophone de l'Education, Caroline Désir, le report de la reprise des cours au 8 juin au plus tôt.

Dans la foulée, le SLFP et la CSC-Enseignement avaient également dénoncé des mesures prises hâtivement et sans concertation et avaient à leur tour sollicité un report de la reprise des cours. Samedi, les syndicats ont rencontré la ministre qui a répondu à leurs questions. Ils n'ont pas communiqué à l'issue de la réunion. Mme Désir a envoyé un communiqué qui évoque un "climat constructif" mais a confirmé les dates des 2 et 8 juin, en rappelant qu'il s'agit des jours "à partir" desquels ces rentrées se feraient.