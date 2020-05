La rentrée scolaire est-elle prématurée? "Pas de risques à remettre ses enfants à l'école", assure la professeure Frédérique Jacobs

Le Conseil National de Sécurité a opté pour un déconfinement par étapes. Le 18 mai, il sera question de la reprise de l'enseignement. La reprise des cours sera là encore progressive, limitée à trois années d'étude par niveau d'enseignement primaire et secondaire et pour un nombre de jours par semaine à déterminer. La priorité sera accordée aux 6e primaire et 6e secondaire, soit les années certifiantes. Le nombre d'élèves par classe sera limité à 10, les plus de 12 ans ainsi que les enseignants devront porter un masque et les locaux devront être nettoyés quotidiennement.

Les enfants ont besoin d'aller à l'école

Le retour sur les bancs d'école est-il prématuré ? Existe-t-il un risque pour les enfants? Frédérique Jacobs, responsable de la Clinique des maladies infectieuses et tropicales à l’Hôpital Erasme, nous a éclairé sur la situation dans le RTL INFO 19h.

"On se rend compte que si les enfants sont atteints du virus de la même manière que les adultes, ils sont très peu symptomatiques et ils font des maladies très peu graves. La semaine passée, on a évoqué le syndrome du Kawasaki et c'est extrêmement rare. Ce n'est pas tout à fait prouvé que ce soit lié au Covid. Les manifestations graves de ces infections sont rarissimes chez les enfants. Donc eux-mêmes n'ont pas tellement de risques. On s'est rendu compte aussi qu'ils ne transmettaient probablement pas le virus mais qu'ils étaient plutôt infectés par les adultes. La Task force pédiatrique est arrivée à la conclusion suivante: il n'y a pas de danger à remettre les enfants dans les écoles", a souligné la Professeure.

Avant d'ajouter: "Les enfants ont besoin d'aller à l'école pour leur éducation et pour l'aspect émotionnel. Je crois que c'est vraiment important. Le risque est très faible. C'est positif pour eux. Il faut reconnaître en plus que si les parents commencent à reprendre une activité professionnelle, il faut pouvoir assumer la garde des enfants. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il n'y a pas de risque à remettre les enfants à l'école".

De son côté, la ville de Fleurus a fait savoir qu'elle n'organiserait pas sa rentrée scolaire le 18 mai, notamment par manque de moyens.