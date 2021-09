La rentrée scolaire se poursuit: après les primaires, au tour des élèves de secondaire

Après les primaires, place ce jeudi à la rentrée des secondaires. Les classes de 1ere et de 2e feront leur rentrée en grande majorité aujourd'hui. En Wallonie et à Bruxelles, 368.000 élèves sont concernés.

Après une année scolaire caractérisée l'an dernier par de nombreux cours à distance pour une bonne partie des élèves du secondaire, cette rentrée de septembre se fera à 100% en présentiel partout et pour tout le monde. Néanmoins, vu le plus faible taux de vaccination à Bruxelles, les autorités ont - et c'est une première - décidé d'appliquer des mesures sanitaires différenciées dans les écoles en Wallonie et à Bruxelles.

Port du masque à Bruxelles

Ainsi, dans la capitale, les élèves et professeurs du secondaire seront contraints de porter tout le temps le masque lorsqu'ils sont en intérieur, alors que leurs collègues de Wallonie pourront, eux, l'enlever une fois assis en classe. Sans surprise, l'hygiène des mains restera elle aussi une priorité de cette rentrée, tout comme la bonne aération des locaux.

Ces mesures seront d'application jusqu'à la fin du mois de septembre dans toutes les écoles, moment où elles seront réexaminées à l'aune de l'évolution de la situation sanitaire, encore fort incertaine.

Avec la fin des vacances, les retours de l'étranger et la prédominance du variant Delta bien plus contagieux, la crainte est en effet de voir l'école devenir un foyer de la pandémie, a fortiori dans les écoles maternelles et primaires où aucun enfant n'est vacciné. En cas de flambée pandémique, on pourrait alors vivre un remake de l'année scolaire écoulée, avec son lot de mises en quarantaine, de tests, de fermetures de classes et de cours à distance.