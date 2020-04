La réouverture des jardineries ou magasins de bricolage est-elle réellement essentielle? "Il faut être strict mais..."

Les mesures de confinement en vigueur en Belgique depuis la mi-mars pour contenir la pandémie du coronavirus sont prolongées jusqu'au 3 mai inclus et aucun "événement de masse" ne pourra être organisé avant le 31 août, a annoncé mercredi la Première ministre Sophie Wilmès.

Afin de rendre ce confinement plus soutenable, les autorités ont néanmoins décidé de permettre la réouverture des jardineries ainsi que des magasins de bricolage. Ceux-ci devront toutefois veiller au respect par leurs clients des distances de sécurité déjà appliquées dans les magasins alimentaires. Via notre bouton orange Alertez-nous, des lecteurs comme Steve s'offusquent. "Un déplacement vers les jardineries est-il vraiment nécessaire", s'interroge-t-il.

Ça fait partie des grands équilibres de la vie.

Au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL, la Première ministre Sophie Wilmès répond. "On essaie de faire ce difficile équilibre entre la règle stricte et la capacité qu'ont chacune et chacun à respecter ces règles. Je pense que l'on oublie trop facilement que c'est une difficulté majeure pour nombre de Belges de respecter ces règles au quotidien. Ils le font car ils ont du courage. Mais en tant que politiques, on a besoin de leur donner des zones de liberté, de respiration. Dans ces zones, il y a peut-être aussi la capacité d'aller au magasin de bricolage ramener quelque chose pour son appartement, l'embellir parce qu'on a ce temps-là. Ou jardiner car on a la chance d'avoir un jardin ou d'un balcon. Ça fait partie des grands équilibres de la vie. Il faut être strict mais l'Humanité, il ne faut pas l'oublier non plus", précise-t-elle.

Une nouvelle réunion de crise est prévue la semaine prochaine pour évoquer "le déconfinement progressif" qui s'appliquera à compter de début mai.

Vous retrouverez dans cet article tous les changements décidés par le Conseil National de sécurité ce mercredi.

