La réponse du Premier ministre à un journaliste qui juge le rapport "coût-bénéfice" des mesures comme étant "un peu catastrophique" (vidéo)

A l'issue du comité de concertation de ce vendredi 26 février au cours duquel les autorités fédérale et régionales ont pris la décision difficile, sur base de l'avis des experts, de reporter d'une semaine toute éventuelle décision d'assouplissement de mesures afin d'avoir une vue plus claire sur l'évolution de la situation sanitaire qui reste tendue (le nombre de nouvelles hospitalisations a remonté ces derniers jours), le Premier ministre Alexander De Croo a répondu aux questions des journalistes. L'un d'eux, nommé Kairos, qui se déclare "journaliste antiproductiviste pour une société décente" sur son site internet, a pris la parole.

"Toutes les mesures politiques sont basées sur des chiffres de tests PCR dont monsieur Van Laethem a déclaré que le cycle d'amplification qu'il était trop élevé (NDLR: il s'agit d'un raccourci fait par ce journaliste), il l'a dit dans la vidéo "Ceci n'est pas un complot". D'autres scientifiques disent qu'il faut des tests à la sensibilité plus basse pour ne plus confondre cas positifs et malades du covid. Parce que là, en termes de coût-bénéfice, c'est un peu catastrophique ce qui est en train de se passer", a estimé le journaliste.

"Monsieur, vous pouvez douter de beaucoup de choses et de beaucoup de faits. Mais si vous lisez les journaux, vous allez voir qu'il y a une chose qu'on voit nettement plus, ce sont les faire-part de décès. On en voit beaucoup plus dans les journaux. Alors, vous pouvez douter de beaucoup de choses. Mais ça, c'est une réalité. Et c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Ce qui se passe, c'est qu'il y a malheureusement plus de gens qu'on doit quitter. Je comprends que vous ayez des doutes. Mais je ne pense pas que ces faire-part soient faux", a répondu le Premier ministre.