Le million de tests sérologiques commandés par la Belgique est bien conforme, déclare l'Agence des médicaments

La saga des tests sérologiques acquis par la Belgique pour lutter contre le coronavirus n'est pas terminée.

Mardi 18 août, Le Vif révélait les résultats d'une importante étude comparative au Danemark sur la fiabilité de seize tests. Pas de bol: le kit commandé à un million d'exemplaires par les autorités belges est le seul recalé par l'étude. La Belgique se retrouverait donc avec une grande quantité de kits de tests non fiables…

Mais ce jeudi, l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) – qui a commandé ces tests - riposte. "De récents articles dans les médias remettent une fois de plus en question la fiabilité des tests sérologiques achetés par le gouvernement, en particulier le test DiaSorin. L'AFMPS est claire : sur la base des connaissances scientifiques actuelles, ce test répond à toutes les exigences et peut être utilisé sans aucun problème", peut-on lire dans un communiqué.

L'agence explique que plusieurs laboratoires ont réalisé des études validant le test, en Belgique comme ailleurs, depuis quelques mois. L'AFMPS critique les conclusions négatives d'autres études, menées par le laboratoire danois en question, par un autre laboratoire aux Pays-Bas et par l'hôpital AZ Delta.

Elle estime donc que les tests achetés sont conformes et efficaces.

"L'AFMPS a été mandatée par le gouvernement belge en avril 2020 pour acquérir un stock suffisant de tests sérologiques. Le test DiaSorin a été l'un des premiers tests sérologiques disponibles sur le marché à pouvoir être livré en nombre suffisant. Le test a donc été acheté par le gouvernement belge à la fin du mois d'avril 2020. Des tests ont également été achetés auprès d'autres fabricants, notamment Abbott et Ortho Clinical Diagnostics", poursuit le communiqué.

"La procédure d'achat du test Diasorin a ensuite été examinée par l'Audit interne fédéral. L’audit a conclu qu'il n'y avait aucun indice de manquements juridiques ou déontologiques visant à favoriser illégalement un employé de l'AFMPS ou des tiers, que ce soit lors de l'achat ou de l’attribution de la validation du test DiaSorin. L'Audit interne fédéral souligne également les circonstances exceptionnelles de la crise COVID-19 et la bonne foi du directeur général Hugues Malonne", conclut l'Agence.