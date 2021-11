La Saint-V est annulée

Les festivités et cérémonies de la Saint-Verhaegen, initialement programmées vendredi, n'auront pas lieu au vu de la situation sanitaire préoccupante, annoncent conjointement mardi l'Université libre de Bruxelles (ULB) et la Vrije Universiteit Brussel (VUB). L'événement est dès lors postposé à une date plus propice, au second semestre de cette année académique, si la situation sanitaire le permet, ajoute le communiqué.

L'année dernière déjà, la Saint-V avait dû se tenir en ligne, via les réseaux sociaux et la plateforme Twitch. La Saint-V commémore Théodore Verhaegen, fondateur de l'ULB et de la VUB.