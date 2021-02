La saison des pollens démarre: quid pour les allergiques?

La saison des pollens 2021 a déjà démarré avec la floraison notamment des noisetiers. Nicolas Bruffaerts, bioingénieur, responsable du réseau de surveillance des pollens – Sciensano était en duplex dans le RTLINFO 13h.

La saison des pollens a déjà démarré mais elle est quelque peu en retard par rapport aux autres années ?

L’aulne et le noisetier sont des plantes qui fleurissent habituellement très tôt dans l’année au début du mois de janvier. L’année passée, la saison était relativement précoce. Elle a commencé au tout début du mois de janvier. Cette année par contre, les pluies étaient plus abondantes le mois dernier et la vague de froid que nous avons connue dernièrement a de nouveau post posé cette saison pollénique. Maintenant, avec la remontée des températures, le taux de pollen devrait assez rapidement augmenter.

Est-ce que les personnes allergiques seront plus intenses cette année-ci ?



Pas forcément. Les arbres ne produisent pas la même quantité de pollen chaque année. En général, il y a des cycles de production. Les arbres ont besoin de repos, de quelques années avant de produire énormément de pollen lors d’une année ? Par contre, il faut rester prudent parce que la fréquence des années intenses en pollen, tend à augmenter, comme ce fut le cas par exemple en 2018 et 2019 qui ont été deux années consécutives à forte production.



Si on devient sensible au pollen, comment est-ce qu’on peut limiter les symptômes ?



Tout d’abord, on conseille aux personnes allergiques et qui le savent de suivre leur traitement habituel. Et en cas de doute d’aller consulter son généraliste ou son allergologue. Et alors, il y a des conseils de prévention de base : par exemple, porter son masque limite l’exposition au pollen. Porter des lunettes évite des contacts avec les yeux. On conseille de régulièrement laver ses cheveux, ses vêtements, qui sont des vrais pièges à pollen, éviter de sécher son linge à l’extérieur, éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes et les plus sèches. Là où le pollen tend à se disperser plus facilement dans l’air. Et on peut suivre l’évolution des taux de pollen sur le site internet dédié à la surveillance des pollens, le site de Sciensano.