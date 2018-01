La CNE n'attend aucune aide du gouvernement pour Carrefour: "Leurs pleurs, c'est de l'hypocrisie complète" (vidéo)

Quatorze magasins Carrefour, dont 12 hypermarchés, principalement en Wallonie et à Bruxelles, resteront portes closes ce vendredi, au lendemain de l'annonce d'un plan de restructuration qui pourrait coûter jusqu'à 1.233 emplois, a indiqué la direction du groupe. Côté syndical, on indique que 15 magasins, au moins, seront fermés.

Delphine Latawiek, La secrétaire nationale de la CNE était l'invitée de Bel RTL à 7 heures 50.

L'occasion pour Martin Buxant de lui demander "Quel type d’aide de la part des autorités publique et des différents gouvernements" elle attend. "Aucune ! Aucune, parce qu’ils ne feront rien ! C’est aussi simple que ça…"





Des paroles en l'air?

Ce sont des paroles en l’air ? "Oui, c’est une évidence. J’ai vécu le conflit Delhaize, on s’est retrouvé rue de la Loi avec le gouvernement de l’époque qui était en transition puisque les élections étaient toute proches. Effectivement, un communiqué de presse était prêt au moment où on était prêt au moment où nous sommes entrés dans la salle. Nous avons communiqué ensemble, mais ensuite qu’est ce qu’il s’est passé ? Rien du tout ! D’ailleurs on ne nous a plus revu, nous, les syndicats. On a simplement vu la direction."





"Hypocrisie complète!"



"J’entends beaucoup de de pleurs de charité …", constate Delphine Latawiek. "C’est de l’hypocrisie ?" "Complète ! Excusez-moi, c’est aussi simple que ça, c’est une hypocrisie complète, je pense que si le gouvernement veut faire des choses, c’est dans les législations qu’il met en place qu’il doit être attentif. Quand un gouvernement crée des flexi-jobs début janvier, qu’il ne vienne pas pleurer sur les pertes d’emploi dans le commerce trois semaines après."