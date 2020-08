La signalisation routière évolue en Wallonie: voici les principales nouveautés (photos)

La Ministre wallonne de la Sécurité routière, Valérie De Bue, l'a confirmé sur les ondes de BEL RTL ce jeudi matin: elle a modifié l’arrêté ministériel de 1976 relatif aux placements et aux exigences techniques de la signalisation routière.

Il y a de plusieurs changements, mais l'un des principaux concerne les échangeurs (sorties) sur l'autoroute. Jusqu'à présent, les échangeurs et sorties d'autoroute sont numérotés et indiqués par un chiffre jaune sur un fond vert, "ce qui réduit sa lisibilité", estime Valérie De Bue. "Dorénavant, le symbole d’échangeur est plus explicite, et se rapproche de celui utilisé dans tous les pays voisins".

Il s'agit désormais d'un symbole blanc, écriture en noir avec flèche :

Autre changement: on devrait voir de plus en plus de reproductions des signaux et des pictogrammes sur la route, à même le bitume. "Ceux-ci sont plus visibles et rappellent judicieusement la réglementation notamment dans les zones qui peuvent être étendues (zone bleue, zone à stationnement payant, interdiction de stationnement, emplacement réservé à la livraison ou aux personnes handicapées, espaces partagés, …)", précise la Ministre:

La sécurité routière étant une compétence régionalisée, ces changements ne concernent que la Wallonie.

Les zones de rencontre en Wallonie

Valérie De Bue a évoqué sur BEL RTL les zones de rencontre, qui à partir du 1er septembre, pourront être imposées par les bourgmestres sans travaux spécifiques.

"Pendant le confinement, il y a eu des changements en matière de mobilité. Et la sécurité routière joue un rôle. J'ai voulu faciliter le rôle des communes en modifiant certaines règles, notamment au niveau des zones de rencontres (zone 20 et zone 30), pour le partage de la route. Nous n'imposons plus systématiquement des aménagements lourds, qui sont coûteux et prennent beaucoup de temps".