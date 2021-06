La SNCB a mis en place aujourd'hui sa procédure Covid à la gare du Midi: des voyageurs refusés dans des trains vers la Côte trop remplis

(c) RTL INFO

"Catastrophe pour prendre un train direction la Côte. J'ai travaillé à Bruxelles le matin et l'après-midi je dois rentrer télétravailler à Gand mais je ne peux pas à cause des vacanciers", nous a écrit Magdalena, depuis la gare du Midi à Bruxelles, en début d'après-midi. Cette femme n'avait pas pu prendre son train en raison des mesures Covid : "Je peux rentrer à la maison que s'il y a de la place dans le train, il s'agirait de mesures covid", a-t-elle précisé via notre bouton orange Alertez-nous.

Nous avons appelé la SNCB qui nous a éclairés. La société des chemins de fer a remis en place aujourd'hui à la gare du Midi les mesures de préventions Covid, comme celles qui avaient été instaurées au printemps et avaient entraîné des files importantes certains jours de beaux temps (voir notre article du 31 mars). La porte-parole a détaillé les procédures établies aujourd'hui dans la gare bruxelloise mais qui prévaudront aussi dans d'autres grandes gares du pays.

La capacité des trains sera à nouveau limitée au nombre de places assises. "Des agents Securail aidés de la police sont déployés dans les grandes gares pour canaliser les flux de telle sorte qu’il n’y ait pas plus de monde dans les trains que le nombre de places assises", dit la porte-parole. Pour s'assurer qu'on ne dépasse pas la limite autorisée, il y aura une "communication permanente entre les accompagnateurs dans les trains et les équipes en gare. Si un train arrivant en gare présente un risque d’être trop occupé, les agents Securail ne permettent la montée vers le quai qu’à un nombre de voyageurs limité aux places assises encore disponibles dans le train ; les autres voyageurs sont invités à prendre un autre train, moins occupé", nous explique-t-on, avant de conclure que cette procédure "implique des risques de temps d’attente".

La SNCB ajoute que son offre maximale est mise en place mais elle conseille néanmoins d'éviter les heures de pointe et de préparer son voyage via le planificateur de voyage qui comporte l’indication du taux d’occupation du train. Si cette indication est rouge, il faut prendre un autre train.