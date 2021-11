La SNCB réduit son offre et supprime une dizaine de trains: trop de cas Covid au sein de son personnel

Attention si vous prenez le train, à partir de ce lundi, la SNCB a décidé de réduire son offre de trains. "La SNCB a décidé de supprimer une dizaine de trains P, ce sont des trains qui roulent en heures de pointe, de et vers Bruxelles", précise Marianne Hiernaux, porte-parole de l'entreprise.

Pourquoi? "Comme toutes les sociétés, la SNCB est confrontée à des cas de maladie et de quarantaine au sein de son personnel. Nous avons donc décidé, pour éviter les suppressions imprévues qui sont désagréables pour le voyageur qui arrive à la gare et qui n'a pas son train, de planifier et anticiper ça en supprimant une dizaine de trains à l'avance", explique la porte-parole.

"Pour limiter les conséquences auprès de nos voyageurs, nous avons déjà pris une série de mesures, mais nous observons aujourd'hui que ces absences non prévisibles du personnel affecté au service de trains induit au quotidien la suppression aléatoire de plusieurs trains", explique la société. Afin d'éviter les mauvaises surprises pour les voyageurs, la SNCB a donc préféré adapter son offre, comme l'explique la porte-parole, et mettre en place un programme structuré de suppression de trains.

Quels trains concernés? "11 trains qui sont concernés par ces suppressions. Il s'agit des trains P : des trains qui roulent en heure de pointe, ce qui permet donc aux voyageurs d'avoir d'autres alternatives parce que l'offre est plus importante en heure de pointe. Ce sont des trains qui vont vers Bruxelles ou qui vont à Bruxelles et qui sont répartis sur tout le réseau en Flandre et en Wallonie", détaille-t-elle à notre micro.

Jusqu'à quand seront-ils supprimés? "Ils resteront supprimés jusqu'à ce que la situation nous permette de les faire circuler à nouveau", termine Marianne Hiernaux.

Difficile donc de dire quand l'offre de trains reviendra à la normale. En attendant, la SNCB redirige ses clients vers son application mobile ainsi que son planificateur de voyage pour de plus amples informations.