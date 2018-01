La société de construction Loix en faillite: que vont devenir les chantiers non-terminés ?

La société de construction Loix vient d'être déclarée en faillite. Elle emploie 120 personnes qui ne pourront pas terminer les chantiers en cours. De nombreux clients nous ont contacté via le bouton orange "Alertez nous" sont inquiets. Jimmy Méo avec Gaëtan Delhez.

"On voit bien que la serrure définitive ne sera pas placée" explique Freddy en ouvrant sa porte. Cet appartement, il l’attend depuis plus d’un an. Il a du faire face à de gros retards parce que les sous-traitants n’étaient pas payés par le groupe Loix. Aujourd’hui, son chantier pourrait ne jamais se terminer. "Aucun nettoyage n’a été fait donc ce n’est pas un appartement qui est prêt à être reçu. Qui plus est, depuis le mois de septembre 2017, je dois normalement toucher des indemnités de retard".





"Le groupe Loix est en faillite"



L’entreprise, basée à Tongres mais qui dispose d’une importante représentation à Gerpinnes, emploie 120 personnes. Dans la région de Charleroi, près d’une dizaine de gros chantiers sont en cours : maisons, lotissements, immeubles inachevés. Nous avons tenté de joindre Loix aujourd’hui. Le répondeur diffuse un message qui annonce la faillite.



"C’était vraiment une explosion des chantiers. Certains sont tout à fait terminés, d’autres sont loin d’être terminés à Goutroux, à Gozée, à Nalinnes, à Gerpinnes. Je pense du côté d’Auvelais aussi. Les chantiers Loix étaient assez nombreux" ajoute Freddy.





Seul espoir: un curateur



Le responsable de la branche carolo de la société se dit surpris par la décision de la maison-mère. Elle se trouverait quand même dans une situation financière compliquée depuis un an et demi. Seul espoir pour les clients : se retourner vers un avocat qui prendra contact avec un curateur, désigné pour la faillite.