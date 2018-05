Projet polémique à la STIB: une prime exceptionnelle pour les employés qui aident à recruter... des femmes!

La STIB à Bruxelles a émis l'idée d'un projet atypique. La société compte offrir une prime aux employés s'ils aident à recruter... des femmes ! 500 euros si vous amenez une connaissance féminine à la STIB et qu'elle est engagée.

Cela concerne deux types de cas, comme l'a expliqué Caroline Haine sur Bel RTL.

Les employés pourront toucheraient cette somme s'ils recrutent une personne dans une fonction en pénurie comme des informaticiens, des électromécaniciens... mais aussi s'ils recrutent des femmes, et cela peu importe la fonction.

L'objectif, selon La Capitale, serait d'augmenter la proportion de femmes à la STIB, et ainsi de passer de 10,3% d'employées féminines à 12,5% pour fin 2021.

Mais cette façon de faire n'est pas au goût des syndicalistes qui proposent d'autres solutions pour donner envie aux femmes de rejoindre la STIB.

L'employé recruteur recevrait sa prime seulement si sa recrue est embauchée et qu'elle donne toujours satisfaction après 6 mois. Il n'y aura pas de limite et il pourra recruter autant de personnes qu'il le peut et dans le même temps cumuler cette prime de 500 euros brut... soit 330 euros net.