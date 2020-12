La "surcharge" des soins intensifs a augmenté le risque de mortalité

(Belga) La "surcharge" des soins intensifs - soit le dépassement du nombre de lits de soins intensifs (SI) attribués aux patients Covid-19 - est associée à une mortalité plus élevée parmi ces malades en Belgique, a révélé l'Institut de santé publique Sciensano lundi à travers une étude menée auprès de 1.747 patients hospitalisés en Belgique entre mars et août 2020.

Durant la période de l'étude, un même patient Covid (toutes autres variables étant constantes) hospitalisé en SI en période de "surcharge" aurait un risque de mortalité en moyenne de 6% plus élevé que s'il avait séjourné en SI en dehors d'une période de "surcharge", a précisé Sciensano. Cela souligne la nécessité, selon l'Institut de santé publique, "d'éviter de dépasser la capacité existante des soins intensifs et d'encourager une répartition optimale des patients dans les lits de soins intensifs reconnus, et donc le transfert de patients vers des hôpitaux disposant encore de lits de soins intensifs". Au plus fort de l'épidémie, les hôpitaux belges ont souvent dû réduire le nombre de soins non liés au Covid-19, et d'autres services hospitaliers et des salles et blocs opératoires ont été convertis en nouveaux services de soins intensifs. (Belga)