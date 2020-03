La suspension de Nicolas Kicker, ancien joueur du top-100, réduite de quatre mois

(Belga) La suspension du joueur de tennis argentin Nicolas Kicker a été réduite de quatre mois, passant de trois ans à deux ans et huit mois, a annoncé la Tennis Integrity Unit (TIU) dans un communiqué mercredi.

Kicker, ancien 78e joueur mondial, avait été suspendu en juin 2018 pour avoir truqué deux matches sur le circuit Challenger, une rencontre au tournoi de Padoue, en Italie, en juin 2015 et une autre rencontre à Baranquila, en Colombie, trois mois plus tard. Sa suspension a été réduite de quatre mois en reconnaissance pour le soutien apporté par le joueur au programme d'éducation de la TIU. "En particulier, il a collaboré à la production d'une vidéo éducative qui illustre son implication dans la corruption et avertit les autres joueurs des conséquences." La suspension de Kicker, 27 ans, prendra désormais fin le 23 janvier 2021. (Belga)