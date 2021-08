La Taskforce vaccination mise sur un taux de vaccination de 75 à 80% d'ici l'automne

(Belga) La Taskforce vaccination estime qu'environ 200.000 Belges pourraient encore se présenter pour recevoir une première dose de vaccin contre le coronavirus d'ici fin septembre. En tenant compte de cette estimation, le taux de vaccination de la population générale pourrait atteindre de 75 à 80%, a indiqué mardi le président de la Taskforce Dirk Ramaekers, lors d'un point presse de l'Institut de santé publique Sciensano et du Centre national de crise.

Selon les statistiques les plus récentes, 8.412.227 Belges - soit 73% de la population générale - ont reçu au moins une première dose de vaccin contre le coronavirus. D'ici la fin du mois de septembre, la Taskforce estime qu'environ 200.000 personnes supplémentaires pourraient encore se présenter pour recevoir une première injection, ce qui ferait grimper le nombre de vaccinés à quelque 8,6 millions. Mi-octobre, le taux de vaccination de la population générale pourrait alors atteindre de 75 à 80%. Ces chiffres restent cependant hypothétiques dans la mesure où il est impossible d'évaluer avec précision le nombre de personnes qui se présenteront encore et que la campagne de vaccination touche à sa fin. Depuis lundi, sept Belges sur dix sont complètement vaccinés. "L'objectif de vaccination de 70% de la population générale fixé au début de la pandémie et avant l'arrivée du variant Delta, plus contagieux, est désormais atteint", explique Sabine Stordeur, co-responsable de la Taskforce vaccination, sans toutefois avancer de nouvel objectif chiffré. Au sein de la population dite vulnérable, soit souffrant de comorbidités, 91% des personnes identifiées grâce à l'aide des médecins généralistes et des mutualités ont reçu leurs deux doses. Quelque 300 à 400.000 d'entre elles recevront par ailleurs une troisième dose dans les deux semaines à venir. Entre-temps, la vaccination se poursuit chez les plus jeunes. En Flandre, 78% des adolescents de 12 à 17 ans avaient déjà reçu une première injection en date du 29 août. En Wallonie, 57% et en Communauté germanophone 47%. A Bruxelles, le taux de vaccination des adolescents frôle les 25%. (Belga)