La Terrasse O2 fait son retour dès le 4 juin à Uccle après une édition supprimée en 2020

(Belga) Le concept culinaire, after-work et festif de la "Terrasse O2", qui prend habituellement ses quartiers chaque été dans le parc de loisirs Drohme, sur l'ancien hippodrome de Boitsfort à Uccle, en région bruxelloise, reprendra du service cette saison, à partir du vendredi 4 juin prochain, après avoir dû annuler son édition 2020 en raison de la pandémie, annonce samedi la société organisatrice, Simply Better.

La 17e édition de la "Terrasse O2" se tiendra du vendredi 4 juin au samedi 31 juillet 2021. Le lieu sera ouvert au public de 12h00 à 22h00 jusqu'au 9 juin et jusqu'à 23h30 ensuite, conformément aux mesures sanitaires en vigueur. Le site, d'une superficie de 5.000 m2, permet de maintenir l'espace requis entre les tables, qui ne pourront accueillir que quatre personnes au maximum. La gestion des commandes se fera via une application sur smartphone, afin de limiter les contacts. "La fréquentation du lieu sera plafonnée à un maximum de 400 visiteurs, ce qui en fait toutefois la plus grande terrasse en plein air à Bruxelles", expliquent Denis Van Praet et Benoit Marquézy, à la tête de l'agence Simply Better. "La décision d'organiser cette édition 2021, en dépit de tous les risques liés à la crise sanitaire, a été prise fin avril. Le projet, qui met d'habitude six mois pour aboutir, aura été concrétisé cette année en un peu moins de neuf semaines." La société organisatrice espère retrouver une forme financière, après avoir perdu 90% de son chiffre d'affaires sur son activité principale, à savoir la création d'événements pour les entreprises, depuis mars 2020 et le début de la crise du coronavirus. "Le budget de cette édition un peu particulière avoisine les 600.000 euros et est totalement financé sur fonds propres, sans subside public et avec un repli important du sponsoring", ajoute le duo à la tête de l'événement. En termes d'emplois, ce sont quelque 70 postes saisonniers qui sont ainsi créés. "L'édition 2021 devrait profiter de l'Euro de football et des Jeux Olympiques, qui seront diffusés sur écran géant", estiment les organisateurs. La "Terrasse O2" accueille en moyenne 70.000 visiteurs chaque année. Lors de l'édition précédente, en 2019, l'événement avait franchi le cap symbolique du million de visiteurs enregistré depuis sa création. (Belga)